В "Кубани" заявили, что скоро погасят задолженность перед футболистами

Ранее сообщалось, что игрокам и персоналу не выплачивают зарплату с августа

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Краснодарский футбольный клуб "Кубань" имеет задолженность перед игроками, которая в скором времени будет погашена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что "Кубань" может прекратить существование из-за финансовых проблем. По информации источника, игрокам и персоналу не выплачивают зарплату с августа.

"Руководство профессионального футбольного клуба "Кубань" прокомментировало появившиеся слухи в СМИ: как и во многих других клубах, у нас имеется текущая задолженность, никаких сложностей нет, в ближайшее время она будет полностью погашена. Более того, заключено предварительное соглашение с новым титульным спонсором, весной его логотип появится на игровой форме команды. Тренировочный процесс и подготовка к возобновлению сезона в Леон - Второй лиге дивизиона А начнется 15 ноября в Краснодаре в соответствии с утвержденным ранее планом", - говорится в заявлении клуба.

По итогам первого этапа текущего сезона "Кубань" заняла шестое место в группе "серебро" Второй лиги дивизиона А.