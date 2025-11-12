Овечкин забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с "Каролиной"

"Вашингтон" одержал победу со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Karl DeBlaker

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Вашингтона". Овечкин забил на 60-й минуте в пустые ворота. В составе "Вашингтона" также отличились Брэндон Дьюхейм (6), Дилан Строум (26) и Джейкоб Чикран (46). У проигравших единственный гол на счету Николая Элерса (34).

Овечкин выступил ассистентом в эпизоде со вторым голом команды. Всего капитан "Вашингтона" набрал 12 очков (4 гола + 8 результативных передач) в 16 матчах регулярного чемпионата. С учетом регулярных чемпионатов и плей-офф Овечкин довел число заброшенных шайб до 978, он занимает второе место по этому показателю, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).

"Каролина", у которой прервалась серия из четырех побед, занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 22 очка в 16 матчах. "Вашингтон", выигравший вторую из последних восьми игр, располагается на 7-й позиции с 17 очками по итогам 16 встреч.

В следующем матче "Каролина" в ночь на 15 ноября по московскому времени примет "Ванкувер", "Вашингтон" днем ранее сыграет в гостях против "Флориды".