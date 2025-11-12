"Бруклин" проиграл "Торонто", несмотря на рекордные 16 очков Демина

На счету российского защитника также 4 подбора и 5 передач

Редакция сайта ТАСС

Центровой "Торонто" Якоб Пелтль и защитник "Бруклина" Егор Демин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. "Бруклин" уступил "Торонто" со счетом 109:119 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), несмотря на личный рекорд по очкам россиянина Егор Демина.

Защитник набрал 16 очков. На его счету также 4 подбора и 5 результатных передач за 28 минут на паркете. Прежним личным рекордом Демина были 14 очков в первом матче сезона против "Шарлотт" (117:136).

Самым результативном игроком встречи стал американский форвард "Торонто" Брэндон Ингрэм с 25 очками. В составе "Бруклина" по 21 очку набрали американские нападающие Николас Клэкстон и Майкл Портер.

"Торонто" занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 6 победами в 11 матчах. "Бруклин" располагается на предпоследней, 14-й строчке, одержав 1 победу в 11 проведенных играх.

В следующем матче "Торонто" в ночь на 14 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Кливленда", "Бруклин" днем позднее встретится на выезде с "Орландо".