Валерий Карпин планирует завершить тренерскую карьеру до 60 лет

Сейчас специалисту 56 лет

Главный тренер сборной России и "Динамо" Валерий Карпин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу и московского "Динамо" Валерий Карпин планирует работать до 60 лет. Об этом он рассказал ТАСС.

"Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю - до 60 лет", - сказал 56-летний Карпин.

Карпин работает главным тренером с 2009 года, когда возглавил московский "Спартак". Затем он работал в испанской "Мальорке", армавирском "Торпедо", "Ростове". Сборную России он возглавляет с 2021 года. Летом 2025 года совмещает работу в национальной команде и "Динамо".