РУСАДА в октябре выявило рост числа нарушений антидопинговых правил

За прошедший месяц было выявлено 12 случаев возможных нарушений антидопинговых правил

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре выявило 12 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В октябре РУСАДА выявило 12 случаев возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала собеседница ТАСС. В августе было выявлено три случая, в сентябре - 8. Всего за десять месяцев 2025 года было выявлено 69 подобных случаев.

За 12 месяцев 2024 года РУСАДА выявило 102 случая нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.