Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон

Белорусская теннисистка в 2025 году заработала $15 008 519

Арина Соболенко © Katelyn Mulcahy/ Getty Images for WTA

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко превзошла рекорд американки Серены Уильямс по сумме призовых за сезон. Об этом сообщил портал Tennis.com.

В общей сложности за 2025 год Соболенко заработала $15 008 519. Уильямс в 2013 году выиграла $12 385 572. В том сезоне она победила в 78 матчах из 82 в одиночном разряде и вышла в финал на 13 турнирах. Американка завоевала 11 титулов, в том числе на Открытом чемпионате Франции, Открытом чемпионате США и Итоговом турнире WTA.

Соболенко в 2025 году выиграла 63 матча в одиночном разряде из 75, завоевав четыре титула. Самым крупным из них стал Открытый чемпионат США с рекордным призовым фондом. Благодаря этому белорусская теннисистка заработала $5 млн. Также Соболенко дошла до финалов на Открытом чемпионате Австралии, Открытом чемпионате Франции и Итоговом турнире WTA, в финале которого проиграла Елене Рыбакиной. Теннисистка из Казахстана стала обладательницей рекордных призовых в истории этого вида спорта для официальных турниров - $5,235 млн.