Хоккеист "Коламбуса" Марченко продлил серию с очками до 9 матчей

Его команда обыграла "Сиэтл" в серии буллитов

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко © Steph Chambers/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко продлил результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до девяти матчей, отметившись результативной передачей в гостевой игре против "Сиэтла".

Встреча завершилась победой "Коламбуса" в серии буллитов со счетом 2:1. У хозяев льда забил Райан Уинтертон (17-я минута). В составе гостей отличился Адам Фантилли (39), победный буллит реализовал Чарли Койл.

Марченко за девять матчей записал на свой счет три шайбы и восемь результативных передач. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне с 18 очками (8 голов + 10 передач).

"Сиэтл" занимает 3-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 19 очков в 16 матчах. "Коламбус" располагается на последней, 8-й позиции Столичного дивизиона с 17 очками после 16 игр. Следующий матч "Сиэтл" проведет в ночь на 14 ноября по московскому времени на своем льду против "Виннипега", "Коламбус" в этот же день примет "Эдмонтон".

В другом матче игрового дня "Колорадо" в родных стенах одолел "Анахайм" (4:1). Автором победной шайбы стал шведский нападающий Габриэль Ландескуг, для которого этот гол стал первым с 2022 года. Больше двух сезонов капитан "Колорадо" пропустил из-за травмы. Ассистентом в эпизоде с голом выступил российский форвард Валерий Ничушкин.