Шахматистка Шухман планирует сыграть на ЧМ по рапиду и блицу

Турнир пройдет с 26 по 30 декабря в Катаре

© Андрей Парменов/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Чемпионка России по классическим шахматам Анна Шухман планирует сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу. Об этом она рассказала ТАСС.

"До конца года планирую сыграть на командном чемпионате мира и чемпионате мира по рапиду и блицу, - сказала она. - Я люблю играть с быстрым контролем времени, блиц, но в классику чаще играю турниры, поэтому приходится ее любить тоже".

Шухман 16 лет, в октябре она стала самой юной чемпионкой России в истории.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Катаре.