16 легкоатлетов из РФ выступят на открытом чемпионате Африки среди ветеранов

Турнир пройдет с 20 по 24 ноября в Тунисе

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Шестнадцать российских спортсменов в возрасте от 40 до 75 лет примут участие в открытом чемпионате Африки по легкой атлетике в категории "Мастерс". Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Джорджадзе.

Открытый чемпионат Африки по легкой атлетике в категории "Мастерс" пройдет с 20 по 24 ноября в Тунисе.

"Этот формат предполагает, что к участию допускаются все спортсмены в возрасте от 35 лет и старше, - рассказал Джорджадзе. - При поддержке ВФЛА Россию в этом турнире представят 16 атлетов в возрасте от 40 до 75 лет. Они будут участвовать в беговых дисциплинах, в секторе, ходьбе и многоборье".

"Мы прорабатывали вопрос выступления сборной с коллегами из Федерации легкой атлетики Туниса и в результате достигнутых договоренностей получили приглашение принять участие. Надо отметить, что соревнования организует African Masters Athletics (AFMA) - региональная организация World Masters Athletics. Поэтому участие важно как для непосредственных спортсменов российской делегации, которые имеют хороший шанс проявить себя, так и для страны в целом. Это позитивный момент, позволяющий продолжать диалог о возвращении российских атлетов на международные старты", - добавил собеседник ТАСС.

В конце июля российские легкоатлеты принимали участие в другом международном турнире, проходившем в Африке. На Кубке Сахель в Нигере все пять представителей РФ сумели завоевать награды. Прыгун в высоту Александр Асанова и бегунья Ольга Лизякина (400 м) заняли первые места, Антон Чипизубов был вторым в беге на 5 000 м, Карина Кочеткова (бег на 200 м) и Константин Шабанов (бег на 110 метров с барьерами) заняли третьи места.

В тех соревнованиях также принимали участие легкоатлеты из Нигера, Буркина-Фасо, Мали, Мавритании и Чада, входящих в африканский регион Сахель.