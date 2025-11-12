Стефен Карри впервые получил неспортивный фол за 17 лет карьеры в НБА

Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" помешал игроку "Оклахомы" Айзею Джо при приземлении после трехочкового броска

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри © AP Photo/ Gerald Leong

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри впервые получил неспортивный фол в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщила газета New York Post.

Карри получил неспортивный фол за то, что помешал при приземлении защитнику "Оклахомы" Айзею Джо после совершения трехочкового броска. На счету Карри 1 194 матча в НБА.

Встреча завершилась со счетом 126:102 в пользу "Оклахомы". Для Карри это была первая игра после болезни, из-за нее он пропустил три встречи.

Карри 37 лет, он был выбран "Голден Стэйт" на драфте НБА 2009 года под общим седьмым номером. Защитник является четырехкратным чемпионом НБА, в 2022 году его признали лучшим игроком финальной серии. Американца дважды признавали лучшим игроком регулярного чемпионата (2015, 2016), 11 раз он участвовал в Матчах звезд НБА. В 2024 году в составе сборной США защитник выиграл Олимпийские игры.