Шахматистка Шухман назвала большой честью попадание в сборную России

Спортсменка примет участие в командном чемпионате мира

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Попадание в сборную России по шахматам для участия в командном чемпионате мира стало честью для чемпионки страны Анны Шухман. Об этом она рассказала ТАСС.

"Попадание в основную сборную России для меня значит очень многое. Это большая честь. Я постараюсь не подкачать", - сказала Шухман.

Шухман 16 лет, в октябре она стала самой юной чемпионкой России в истории.

Чемпионат мира пройдет с 17 по 24 ноября в Испании.