Помощник Станковича Сакич выразил сожаление в связи с уходом из "Спартака"

11 ноября клуб отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича

Редакция сайта ТАСС

Ненад Сакич © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Помощник Деяна Станковича Ненад Сакич сожалеет о таком завершении работы в московском футбольном клубе "Спартак". Об этом он рассказал ТАСС.

11 ноября "Спартак" объявил об уходе Станковича с поста главного тренера команды.

"Сожалею, что все закончилось вот так, - сказал Сакич. - "Спартак" - топ-клуб. Я также ухожу".

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25. После 15 туров Мир - Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.