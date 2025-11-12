Ягудин назвал Соловьева прекрасным комментатором

Олимпийский чемпион по фигурному катанию комментировал вместе с Василием Соловьевым этап Гран-при в Казани

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прекрасно сработался с Василием Соловьевым, комментируя соревнованиях в рамках этапа Гран-при России в Казани. Об этом Ягудин рассказал ТАСС.

Соловьев стал комментировать фигурное катание после гибели Александра Гришина.

"Василий прекрасный человек, прекрасный комментатор. Мы говорим о том, что Саша Гришин на протяжении последних лет стал голосом фигурного катания в нашей стране, - сказал Ягудин. - Никто не собирается никого менять, есть определенная схема комментирования. Василий пропустил какой-то жизненный блок фигурного катания. Поэтому нет "я", есть "мы".

"Мы прекрасно сработались с Василием, Михаилом Колядой, Анной Щербаковой, периодически Евгении [Медведевой] получается комментировать. Заменить Александра я никогда не стремился, потому что заменить его невозможно. Он настолько тонко чувствовал и знал абсолютно каждого фигуриста, и мы даже говорим не о взрослых спортсменах, а о юниорском уровне", - добавил он.