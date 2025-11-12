В "Динамо" опровергли информацию о возможном уходе Карпина

Команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Информация об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Карпин может покинуть "Динамо" во время паузы на матчи сборных.

"Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Карпин возглавил "Динамо" в июне 2025 года, под его руководством клуб занимает десятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 17 очков. Московский клуб не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти последних матчей.