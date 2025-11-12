Нападающий "Колорадо" Ничушкин получил травму в матче НХЛ с "Анахаймом"

Игрок досрочно завершил встречу в третьем периоде

Нападающий "Анахайма" Каттер Готье и форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин © AP Photo/ David Zalubowski

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайма". Об этом сообщил главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар, комментарий которого приводит журналист Аариф Дин на своей странице в соцсети X.

"Колорадо" обыграл "Анахайм" со счетом 4:1, Ничушкин сделал результативный пас. Россиянин получил повреждение в третьем периоде и досрочно завершил встречу.

"Ничушкин получил травму нижней части тела, - сказал Беднар. - Пока нет информации о его состоянии, его осмотрят завтра".

Ничушкину 30 лет. В нынешнем сезоне на счету форварда 5 заброшенных шайб и 7 результативных передач в 17 матчах регулярного чемпионата. В 2022 году в составе "Колорадо" россиянин выиграл Кубок Стэнли.