Каменский считает, что хоккеисту Задорову дают установку играть жестко

В матче против "Торонто" защитник "Бостона" стал участником драки

Нападающий "Торонто" Макс Доми и защитник "Бостона" Никита Задоров © AP Photo/ Charles Krupa

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Играя в жестких хоккей, защитник "Бостона" Никита Задоров выполняет требования тренерского штаба. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

"Это его игра, он действует жестко. Наверное, от него это требуют, и он выполняет игровое задание, - сказал он. -Тяжело его с кем-то сравнивать из тех защитников такого же плана, с которыми я играл. Хоккей идет в ту сторону, чтобы забивать голы, а не драться. Игра стала более чистой, а в то время разрешалось все".

Задоров стал участником драки в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". Инициатором выступил канадский форвард "Торонто" Макс Доми - нападающий несколько раз пихнул Задорова клюшкой, после чего попытался нанести несколько ударов в голову россиянина, однако не сумел удержать равновесие и оказался на льду. Ранее Задоров применил силовой прием на форварде хозяев Остоне Мэттьюсе, американец после столкновения не смог продолжить игру.

В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний россиянин занимает пятое место по количеству штрафных минут (31).