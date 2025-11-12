Абаскаль прокомментировал увольнение Станковича из "Спартака"

По мнению экс-наставника красно-белых, сербский специалист не добился результатов при больших затратах руководства клуба

Гильермо Абаскаль © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Московский футбольный клуб "Спартак" вложил много средств, но не добился никаких результатов под руководством сербского тренера Деяна Станковича, поэтому было принято решение об отставке специалиста. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший тренер красно-белых испанец Гильермо Абаскаль.

"Спартак" объявил об уходе Станковича 11 ноября.

"Всегда неприятно видеть, как коллегу увольняют с работы. - сказал Абаскаль. - На дистанции клуб вложил много денег и не добился результатов. Я думаю, что в современном футболе это нормально, есть много требований. "Спартак" всегда призван быть чемпионом".

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25. После 15 туров Мир - Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. По данным портала Transfermarkt, в минувшее межсезонье московский клуб приобрел футболистов на общую сумму €26,98 млн.