Чемпион Европы Гребнев рассказал об условиях сборов в КНДР

Игрок в настольный теннис отметил, что для россиян были созданы все условия

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Российских игроков в настольный теннис тепло приняли на сборах в КНДР, им создали очень хорошие условия. Об этом ТАСС рассказал чемпион Европы 2021 года в парном разряде Максим Гребнев.

Российские спортсмены в октябре проводили сборы в КНДР. В ноябре совместные сборы со спортсменами из КНДР проходят во Владивостоке.

"В связи с тем, что мы ездили в КНДР, мы знаем их уровень. Я бы сказал, что у них нет слабых сторон в настольном теннисе, мы пока их ни разу не обыграли их, - сказал Гребнев. - Нас приняли очень хорошо, они делали все для нас. Насколько я понимаю, нас заселили в самый лучший отель".

"На улицах у них очень чисто, все там убираются. Особо не знаю стереотипов о КНДР, но то, что там любят семью, вождя, - это правда. То, что КНДР - закрытая страна, тоже правда. Там ни интернета, ни сети нет, кроме как в отеле, где доступ можно было купить за €10 евро в час. С точки зрения безопасности тоже все нормально, никто нам не угрожал", - добавил собеседник агентства.

Гребнев рассказал об общении со спортсменами КНДР. "Один человек там знает английский, у нас установился очень хороший контакт. Мы кроме как о теннисе ни о чем не общаемся, а на теннисном языке очень легко объяснить задания, спросить, как с кем играть", - отметил Гребнев.