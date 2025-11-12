Повязку капитана сборной России на матч с перуанцами посвятили Ленинграду

Встреча пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу выйдет на товарищеской матч против команды Перу с повязкой, которая посвящена городу-герою Ленинграду. Об этом сообщила пресс-служба российской национальной команды.

На повязке изображены кадры Ленинграда и надпись "Одна на всех Команда, Родина, Победа".

Встреча пройдет 12 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - 20:00 мск.