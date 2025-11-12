Чемпионка России Абраамян чувствовала себя спокойно в КНДР

Российские игроки в настольный теннис в октябре провели тренировочный сбор в КНДР

Элизабет Абраамян © Даниил Сорокин/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка России по настольному теннису Элизабет Абраамян чувствовала себя абсолютно спокойно на сборах в КНДР. Об этом она рассказала ТАСС.

Российские спортсмены в октябре проводили сборы в КНДР. В ноябре совместные сборы со спортсменами из КНДР проходят во Владивостоке.

"Прежде чем говорить о сборах, хочу отметить, что недавно проходил чемпионат Азии, и там сборная Японии, которая по силе является второй в мире, уступила команде КНДР, а девочка, которая корейцам принесла два очка, тренируется с нами на сборах, - сказала Абраамян. - Эти сборы дают возможность улучшать нашу игру, чему-то у них научиться, но и они тоже учатся у нас. Они работают с нами на 100 процентов".

"Я была поражена, насколько Пхеньян красивый, зеленый, чистый город. Мне было абсолютно спокойно. Сперва не знали, чего ожидать, была напряженность, потому что были слухи, что, грубо говоря, надо будет ходить по стойке смирно, нельзя будет улыбаться и смеяться. Но это миф, мы с ними дурачились, игрались. У нас сложились теплые отношения", - добавила собеседница агентства.