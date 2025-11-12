Футболисты молодежной сборной России начали турнир в Киргизии с победы

Россияне обыграли команду Ирана со счетом 2:0

БИШКЕК, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России обыграли команду Ирана со счетом 2:0 в первом матче на товарищеском турнире в Киргизии.

Голы забили Даниил Моторин (34-я минута) и Даниил Шанталий (76). На шестой компенсированной ко второму тайму минуте Никита Салтыков не смог реализовать пенальти.

Следующий матч на турнире россияне проведут 15 ноября против команды Бахрейна. Заключительной игрой для сборной России станет встреча с командой Киргизии 18 ноября.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциации из-за ситуации на Украине.