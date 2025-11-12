Для Булыкина не стала шоком новость о смене гендиректора "Локомотива"

Борис Ротенберг - младший заменит в этой должности Владимира Леонченко

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты московского футбольного клуба "Локомотив" во многом будут зависеть от того, как новый генеральный директор Борис Ротенберг - младший сработается со спортивным директором команды Дмитрием Ульяновым. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата России и двукратный обладатель Кубка России в составе "Локомотива" Дмитрий Булыкин.

В среду стало известно, что Борис Ротенберг - младший займет пост генерального директора "Локомотива" вместо Владимира Леонченко.

"Новость не шокирующая, пожелаем Ротенбергу удачи. Для меня всегда главная фигура в клубе - это спортивный директор, потому что он все делает для того, чтобы команда добивалась результатов, - сказал Булыкин. - И в этом плане Ротенберг знает обе сферы, поэтому посмотрим, как у него получится".

"Генеральный директор, зачастую занимается всеми вопросами, в том числе и очень далекими от футбола. А спортивный директор сфокусирован на футболе, стратегии, развитии, трансферах игроков, общении с каждым из них. Потому что ему надо знать, что происходит в команде, чтобы реагировать. Это связка должна приносить результат, потому что без него футбольный клуб никому не нужен", - добавил он.