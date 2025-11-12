Кузнецов впервые с 29 октября вошел в состав "Металлурга" на матч КХЛ

Хоккеист пропустил четыре игры магнитогорского клуба после того, как досрочно завершил матч против "Ак Барса"

Редакция сайта ТАСС

Евгений Кузнецов © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Евгений Кузнецов вошел в состав на домашний матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской "Лады". Об этом сообщила пресс-служба турнира.

29 октября Кузнецов был снят с игры против казанского "Ак Барса" (0:4) после второго периода. После встречи главный тренер "Металлурга" Андрей Разин отказался комментировать эту ситуацию. Кузнецов пропустил четыре последующие игры магнитогорского клуба.

В "Металлург" Кузнецов перешел в октябре. За магнитогорский клуб 33-летний игрок провел восемь матчей, в которых отдал пять результативных передач. В последних четырех проведенных встречах за команду он не набрал очков.

Встреча между "Металлургом" и "Ладой" начнется в 17:00 мск в среду.