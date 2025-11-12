Свищев: Гордиюк приняла верное решение выступать в России

Ранее Федерация легкой атлетики Украины лишила бегунью статуса члена организации из-за выступления на территории РФ

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Исключение бегуньи Анны Гордиюк из Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) подтверждает правильность ее выбора в пользу России. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что Гордиюк лишена членства в ФЛАУ из-за выступления на территории России.

"Это решение только подтверждает правильность ее выбора в пользу России , - сказал Свищев. - Именно так там относятся и относились к своим спортсменам. Мы же даем им возможность выступать, прогрессировать".

На Украине Гордиюк становилась чемпионкой страны среди юниорок в беге на 60 м. С 2022 года 20-летняя спортсменка выступает под флагом России. В июне 2024 года она выиграла всероссийские соревнования в беге на 100 м, в мае 2025-го ей было присвоено звание мастера спорта.