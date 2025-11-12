Федерация футбола Турции начала расследование по делу о ставках

Ранее сообщалось, что перед дисциплинарным советом организации предстанут 1 024 футболиста

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Федерация футбола Турции (TFF) инициировала дисциплинарное расследование, чтобы определить, делали ли футболисты и судьи, информация о которых появилась ранее, ставки на футбол. Об этом сообщает пресс-служба TFF.

"Федерация футбола Турции инициировала дисциплинарное расследование, чтобы определить, делали ли лица, подпадающие под действие "дисциплинарной инструкции по футболу", ставки на футбол. Прежде всего следует отметить, что данные, подлежащие дисциплинарному расследованию, собираются на основе официальных записей, предоставленных нам в результате нашего обращения в президиум организации Spor Toto", - говорится в заявлении федерации.

Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что перед дисциплинарным советом по профессиональному футболу TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1 024 футболиста, среди них игроки 27 клубов премьер-лиги, в том числе таких ведущих, как "Галатасарай", "Бешикташ", "Трабзонспор". Ранее сообщалось, что TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах, в том числе за рубежом. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 18 подозреваемых по делу о ставках судей, а также руководителя отдела спорта газеты Fanatik Умута Эркена.

Отмечается, что обвиняемые могли делать ставки с помощью подарочных баллов, которые выдаются при регистрации, без декларирования банковского счета.

Глава TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявлял, что в национальном футболе наблюдается "моральный кризис". По его словам, расследование в отношении судей также выявило, что 42 из них сделали более тысячи ставок на матчи, а один - 18 227 раз. Во многих случаях ставки делались однократно.