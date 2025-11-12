Плескачева рассказала, что пропустила месяц тренировок из-за травмы

Ранее спортсменка получила перелом ноги

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Лидия Плескачева пропустила месяц тренировок из-за травмы ноги. Об этом она рассказала журналистам на этапе юниорского Гран-при России в Москве.

Плескачева лидирует после короткой программы, набрав 68,15 балла. Ранее спортсменка получила перелом ноги.

"Я не каталась, наверное, месяц или чуть больше. Было тяжело, но я справилась. Пока что не все до конца восстановлено, но я стараюсь. Программа показывает меня с другой стороны, программу мне поставила Надежда Канаева. Только две недели назад мне разрешили прыгать тройные, - сказала Плескачева. - Как себя чувствовала в то время, когда получила травму? Было очень обидно, досадно, были мысли, что вдруг не смогу выйти на этапы Гран-при России. Когда уже восстановление пошло своим ходом, я отпустила ситуацию и немного успокоилась".

Произвольную программу спортсменки представят 13 ноября.