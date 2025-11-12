Шишин отметил высокую конкуренцию у пловцов на чемпионате России

Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершился в Казани 12 ноября

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Высокая конкуренция среди российских пловцов на дистанции 200 м вольным стилем говорит о том, что на Олимпийских играх 2028 года отечественная команда будет иметь хорошие шансы на завоевание медали в эстафете. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Андрей Шишин.

Ранее в Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде.

"Что касается этого чемпионата России, то было много поставлено рекордов страны, были установлены юношеские рекорды Европы и мира. В отдельных видах показали гроссмейстерские секунды, впервые получилось проплыть 100 м кролем быстрее 45 секунд", - сказал Шишин.

"У нас появилась конкуренция на дистанции 200 м кролем. Это значит, что к Олимпиаде мы должны вернуть медальную эстафету 4х200 м, которую называют гордостью нации", - добавил специалист.

На дистанции 100 м вольным стилем победил Егор Корнев, он показал результат 44,99 секунды.

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.