Сборная России по футболу сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче

Россияне продлили беспроигрышную серию до 22 матчей

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России со счетом 1:1 сыграли вничью с командой Перу в товарищеском матче. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

В составе российской сборной гол забил Александр Головин (18-я минута). У перуанцев отличился Алекс Валера (82).

Этот матч стал для сборной России 22-м, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), с момента отстранения. В этих матчах российская команда одержала 15 побед и 7 раз сыграла вничью. Встречи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не пошли в рейтинг ФИФА.

В ноябре сборная России проведет еще один товарищеский матч, 15 ноября в Сочи она сыграет с командой Чили.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.