Вратарь ПСЖ Сафонов поедет в расположение клуба после матча с перуанцами

Он провел полный матч против команды Перу

Матвей Сафонов © Михаил Синицын/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов уедет в расположение клуба после матча сборной России с командой Перу. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В среду сборная России на "Газпром-Арене" сыграла вничью с командой Перу со счетом 1:1. Сафонов, Александр Головин из "Монако" и Алексей Миранчук из "Атланты" попали в стартовый состав национальной команды на эту встречу. 15 ноября россияне сыграют с командой Чили.

"Сафонов уедет в расположение клуба. Миранчук и Головин останутся", - сказал Карпин.