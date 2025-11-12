Карпин не связывает пропущенный мяч россиян с ошибкой Сафонова

Встреча между сборными России и Перу завершилась со счетом 1:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Пропущенный мяч сборной России не связан с ошибкой голкипера "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова, у в эпизоде с голом у вратаря поехала нога из-за неоптимального состояния газона. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборная России в среду сыграла вничью с командой Перу в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" со счетом 1:1. Сафонов пропустил мяч во втором тайме. В этом сезоне он не сыграл за ПСЖ ни одного матча.

"Пропустили гол, потому что нога поехала у Сафонова. Может, ворота потерял. Это даже не голевой момент. Если бы был отборочный турнир, то состав был бы другим на 50 процентов. Возможно, Сафонов бы не играл, если конкретно про него речь. Я не специалист по вратарям. Думаю, что потерял где-то ворота, плюс если посмотреть повтор, то поехала нога. Если бы нога не поехала, то гола бы не было".

"Я не думаю, что он доволен положением в клубе. Совет, думаю, не нужен, он все-таки взрослый человек. Придет момент, когда нужно будет принимать решение", - добавил Карпин.

Ранее ТАСС сообщил, что наставник сборной России посетовал на состояние газона, которое не позволило футболистам сборной России показать скоростную игру в атаке в матче с перуанцами.