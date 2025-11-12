Карпин рассказал, когда узнал о новости о возможном уходе из "Динамо"

Ранее появилась информация, что Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера "Динамо"

Главный тренер сборной России и "Динамо" Валерий Карпин © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" и сборной России Валерий Карпин узнал о своем возможном уходе из клуба прямо перед матчем с перуанцами. Об этом Карпин рассказал журналистам.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Карпин может покинуть "Динамо" в ноябрьскую паузу. В пресс-службе "Динамо" сообщили ТАСС, что это информация не соответствует действительности.

"У команды нужно спросить. Меня спросили перед игрой, что вбросы были. Я перед игрой узнал на поле", - сказал Карпин в ответ на вопрос, повлияло ли это на команду.