Карпин сообщил, что Вахания может покинуть расположение сборной из-за травмы

В матче против команды Перу защитник "Ростова" был заменен после первого тайма

Илья Вахания © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Защитник "Ростова" Илья Вахания может покинуть расположение сборной России по футболу из-за повреждения. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В среду сборная России сыграла вничью с перуанцами со счетом 1:1. Вахания был заменен после первого тайма.

"Пока не могу точно сказать, кто уедет в клуб после матча с Перу, помимо Сафонова. По Вахании вопрос, возможно, не сможет сыграть или принять участие в тренировочном процессе. Замена была связана с повреждением. Но прямо сейчас не могу сказать точно. Есть ушибы, небольшие повреждения", - сказал Карпин.

В ноябре сборная России проведет еще один товарищеский матч, 15 ноября в Сочи она сыграет с командой Чили.