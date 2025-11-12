Головин отреагировал на новость о возможном переходе Батракова в "Монако"

В нынешнем сезона чемпионата России полузащитник "Локомотива" забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Футболист "Монако" Александр Головин считает, что игроку московского "Локомотива" Алексею Батракову имеет смысл перейти в стан монегасков. Об этом Головин заявил журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Монако" заинтересован в трансфере Батракова.

"Было бы интересно, если бы Батраков перешел в "Монако"? Я вообще за то, чтобы наши игроки переходили куда-то, если у них есть желание. Я читал про это, но не разговаривал с ним. Есть ли ему смысл переходить в "Монако"? Конечно, есть", - сказал Головин.

