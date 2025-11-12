Финал чемпионата Европы по футболу в 2028 году пройдет на "Уэмбли"

Матч открытия пройдет в Кардиффе

Редакция сайта ТАСС

Стадион "Уэмбли" © AP/ Lewis Whyld

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Финальный матч чемпионата Европы по футболу в 2028 году пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Матч за трофей пройдет 9 июля. Также "Уэмбли" примет обе игры 1/2 финала. Матч открытия, запланированный на 9 июня, пройдет на стадионе в Кардиффе.

В турнире примут участие 24 команды, 20 из них определятся по итогам квалификации: 12 победителей групп и 8 лучших коллективов из числа занявших в них вторые места. Еще два места будут разыграны между оставшимися сборными, занявшими вторые места, и лучшими командами Лиги наций, которые не пройдут квалификацию на турнир напрямую.

Для хозяев турнира Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил два места для участия в групповом этапе. Они будут отданы тем, кто займет наивысшее место по результатам квалификации. Чемпионат Европы в 2028 году пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Сборная России на данный момент отстранена от турниров УЕФА из-за ситуации на Украине. Российская команда не принимала участие в чемпионате Европы - 2024, который прошел в Германии. Его победителем стала сборная Испании.