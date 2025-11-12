Мальцев рассказал, как "Спартак" в матче КХЛ играл без Жамнова

Алексей Жамнов отсутствовал на скамейке красно-белых в третьем периоде матча против "Локомотива"

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Помощник главного тренера "Спартака" Алексея Жамнова Алексей Ковалев отлично руководил командой в отсутствие наставника красно-белых на скамейке. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Спартака" Михаил Мальцев.

Жамнов немного приболел, из-за чего не мог работать с командой некоторое время во втором периоде и не вышел на третью 20-минутку. "Спартак" уступил действующему обладателю Кубка Гагарина со счетом 3:6.

"Алексей Вячеславович [Ковалев] нормально нас подготовил, сказал в раздевалке все перед третьим периодом. Возможно, какого-то слова от Алексея Юрьевича [Жамнова] и не хватало, но Алексей Вячеславович хорошо вел игру, подсказывал нам", - сказал Мальцев.

В следующей игре "Спартак" примет "Северсталь" 14 ноября.