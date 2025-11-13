В "Нью-Джерси" отметили, что Грицюк успешно осваивает английский язык

Российский форвард проводит дебютный сезон в НХЛ

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © Sarah Stier/ Getty Images

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новичок клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси" Арсений Грицюк успешно продвигается в изучении английского языка. Об этом ТАСС рассказал помощник главного тренера команды Сергей Брылин.

В 17 матчах регулярного чемпионата нынешнего сезона Грицюк набрал 8 очков (3 шайбы + 5 передач).

"Арсений хорошо вливается в атмосферу, он все понимает. Мне кажется, тот факт, что он поиграл достаточно продолжительное время на высоком уровне в Континентальной хоккейной лиге у североамериканских специалистов, помогает ему сейчас, - сказал Брылин. - В последнее время я ему даже какие-то хоккейные нюансы не перевожу - он сам все понимает".

"Он показывает хорошую игру, создает много моментов, и, мне кажется, он переживает от того, что не забивает. Я ему всегда говорю, что голы придут, главное, что есть моменты, поскольку он делает на льду правильные вещи", - добавил он.

По словам Брылина, у Грицюка нет вопросов и в быту. "В бытовом плане он ко мне не обращался. К нему супруга с дочерью приехали, я с ними познакомился. В этом плане у него все хорошо", - пояснил он.