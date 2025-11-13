Пловец Пригода не расстроился побитию его рекорда мира

Достижение у российского пловца отобрал нидерландец Каспер Корбо

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Побитие рекорда мира Кирилла Пригоды в плавании брассом на короткой воде на дистанции 200 м не вызвало у спортсмена отрицательных эмоций. Об этом он рассказал ТАСС.

26 октября нидерландец Каспар Корбо на этапе Кубка мира в Торонто побил рекорд Пригоды. Корбо преодолел дистанцию за 1 минуту 59,52 секунды. Прежний рекорд составлял 2 минуты 0,16 секунды, Пригода установил его на чемпионате мира в китайском Ханчжоу в 2018 году.

"Честно, отрицательных эмоций как таковых нет. Да, рекорд отобрали, но все прекрасно знаем, что ничего вечного не бывает, - сказал Пригода. - Это, наоборот, подстегивает больше работать и попытаться вновь забрать это достижение к себе в карман. Что из этого получится, посмотрим, потому что работу для этого нужно проделать большую. Но рекорд мира - это не цель, а бонус".