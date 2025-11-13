Голевой пас Грицюка помог "Нью-Джерси" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

Его команда одержала победу в овертайме со счетом 4:3

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © AP Photo/ Erin Hooley

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. "Нью-Джерси" победил "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забили Шимон Немец (40, 57, 64-я минуты) и Доусон Мерсер (51). В составе проигравших отличились Коннор Бедард (19-я минута), Лэндон Слаггерт (44) и Сэм Лафферти (54).

Результативный пас на свой счет записал нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк. В активе россиянина, который проводит дебютный сезон в НХЛ, стало 8 очков (3 гола + 5 передач) в 17 матчах регулярного чемпионата.

"Нью-Джерси" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 24 очками после 17 матчей. "Чикаго" располагается на 5-й позиции Центрального дивизиона, набрав 20 очков в 17 играх.

В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на 16 ноября по московском времени сыграет в гостях против "Вашингтона", "Чикаго" в этот же день примет "Торонто".

В другом матче игрового дня "Юта" на своем льду победила "Баффало" (5:2). Российский защитник хозяев Михаил Сергачев сделал результативную передачу.