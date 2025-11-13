Отбывший дисквалификацию за кокаин Морозов включен в пул тестирования РУСАДА

В пул также входят игроки "Спартака" Никита Коростелев и Адам Ружичка

Нападающий "Спартака" Иван Морозов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в свой обновленный расширенный пул допинг-тестирования трех хоккеистов московского "Спартака", включая отбывшего дисквалификацию за употребление кокаина нападающего Ивана Морозова. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего в обновленный пул тестирования включены 22 игрока Континентальной хоккейной лиги, из которых трое - спартаковцы. Под контроль РУСАДА также попали Никита Коростелев и Адам Ружичка. В пуле находятся три хоккеиста ЦСКА (Кирилл Долженков, Тахир Мингачев и Никита Нестеров).

В пул тестирования РУСАДА также вошли по два игрока из "Лады" (Иван Бочаров и Артем Земченок), СКА (Николай Голдобин и Никита Зайцев), "Автомобилиста" (Анатолий Голышев и Данил Романцев), московского "Динамо" (Никита Гусев и Антон Слепышев), магнитогорского "Металлурга" (Илья Набоков и Егор Яковлев) и "Локомотива" (Александр Радулов и Андрей Сергеев), по одному - из "Трактора" (Григорий Дронов), "Салавата Юлаева" (Ярослав Цулыгин), "Авангарда" (Дамир Шарипзянов) и "Сибири" (Сергей Широков).

Отсутствуют в пуле тестирования РУСАДА хоккеисты "Сочи", "Торпедо", минского "Динамо", "Шанхая", "Северстали", "Ак Барса", "Нефтехимика", "Адмирала", "Амура" и астанинского "Барыса".

Спортсмены, включенные в пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства. Спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать также местонахождение в определенный часовой промежуток времени.

16 сентября "Спартак" сообщил, что на основании официального уведомления, полученного от Российского антидопингового агентства, в пробе Морозова было выявлено запрещенное вещество. Контракт игрока с клубом был приостановлен. Позднее Морозов сообщил, что в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. 2 ноября стало известно, что РУСАДА сократило срок отстранения Морозова с четырех лет до одного месяца. Его дисквалификация закончилась 14 октября.