В Перу заявили о готовности провести у себя повторный матч с россиянами

12 ноября перуанцы сыграли вничью со сборной России в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной Перу были бы счастливы провести второй матч с россиянами у себя дома. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Перуанской ассоциации футбола Артуро Риос.

В среду сборная Перу сыграла вничью с командой России со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

"Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда, - сказал Риос. - В будущем мы были бы счастливы снова сыграть. Конечно, нам было бы интересно пригласить сборную России в Перу и сыграть у нас".