Игрок "Колорадо" Бардаков недоволен игровым временем в дебютном сезоне в НХЛ

В среднем нападающий проводит на льду 6 минут 14 секунд

Нападающий "Колорадо" Захар Бардаков © Bruce Bennett/ Getty Images

ТАСС, 13 ноября. Российский нападающий "Колорадо" Захар Бардаков недоволен количеством игрового времени на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который является дебютным для игрока. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В 12 матчах на счету Бардакова 1 гол и 3 результативные передачи. В среднем игрок проводит на льду 6 минут 14 секунд.

"Поначалу было тяжело, но когда набрал первое очко - стало проще, требования тренеров понимаю, - сказал Бардаков. - Не буду скрывать, беспокоит игровое время. Уже говорил с агентом, чтобы он обсудил это с руководством клуба".

"Ошибок особо не допускаю, но обычно играю в первом периоде, потом жду. Когда выпускают на пару смен во втором, возвращаешься на скамейку, будто отыграл целый матч. В России я играл по 15-20 минут и спокойно выдерживал. Понимаю, что идет адаптация, но сколько можно ждать?" - заключил хоккеист.

Бардакову 24 года. Он был выбран "Нью-Джерси" на драфте 2021 года под 203-м номером. В 2024 году в результате обмена "Нью-Джерси" отдал права на Бардакова "Колорадо", с которым нападающий заключил контракт в апреле 2025 года. В Континентальной хоккейной лиге Бардаков выступал за петербургский СКА и подмосковный "Витязь".