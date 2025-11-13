Более 700 дзюдоистов принимают участие в первенстве России в Краснодаре

Турнир завершится 16 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 700 дзюдоистов в возрасте до 21 года более чем из 70 регионов РФ принимают участие в Fonbet - первенстве страны, который стартовал в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России (ФДР).

Победители чемпионата получат по 100 тыс. рублей, серебряные призеры - по 50 тыс. рублей, бронзовые - по 25 тыс. рублей.

"В соревнованиях принимают участие немало атлетов, которые уже имеют опыт успешной борьбы не только на российских стартах, но и на официальных международных турнирах, - сообщили в пресс-службе. - Среди них, например, триумфаторы юношеских первенств Европы и мира Айшат Алиева (до 63 кг) и Рахим Хамхоев (до 66 кг), чемпионы мира среди кадетов Алексей Топтыгин (до 55 кг) и супертяж Рустем Кадзаев. А также двукратная победительница европейского первенства Валерия Козлова (до 52 кг) и несколько призеров первенств мира - Эвелина Босиек (до 57 кг), Тимур Алиев (до 81 кг) и Муслим Котиев (до 66 кг), а также медалисты юниорского Евро Анастасия Барабаш (до 48 кг), Ева Огнивова (до 70 кг) и Ахмед Турлуев (до 81 кг)".

Соревнования завершатся 16 ноября.