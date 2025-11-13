Абаскаль сообщил, что мечтает вернуться в футбольный клуб "Спартак"

Испанец возглавлял команду в 2022-2024 годах

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС, 13 ноября. /ТАСС/. Испанец Гильермо Абаскаль мечтает вновь возглавить московский футбольный клуб "Спартак". Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

11 ноября "Спартак" уволил Деяна Станковича. Серб тренировал команду с начала сезона-2024/25.

"Спартак" - это всегда мечта", - ответил Абаскаль на вопрос о возможности вернуться к работе в московском клубе.

Абаскалю 36 лет, с июня 2022 года по апрель 2024-го он возглавлял "Спартак", с которым стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2022/23. До "Спартака" испанец работал в швейцарских командах "Базель", "Лугано" и "Кьяссо", итальянском "Асколи" и греческом "Волосе". После увольнения из московского клуба тренировал испанскую "Гранаду", а в мае 2025 года возглавил мексиканский "Атлетико Сан-Луис".