Гуменник высказался о будущем соперничестве с Малининым на Олимпиаде

По мнению российского спортсмена, фигуристу из США не гарантировано золото Игр

Петр Гуменник © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Победитель финала российской серии Гран-при Петр Гуменник считает, что нельзя предсказывать с абсолютной точностью невозможность побороться в Италии за олимпийское золото с Ильей Малининым из США. Об этом он рассказал олимпийскому чемпиону Максиму Транькову в подкасте Первого канала "Произвольная программа".

Гуменник отобрался на Олимпиаду на квалификационном турнире в Пекине. От России в Италии в фигурном катании смогут выступить лишь два спортсмена - Гуменник и Аделия Петросян. Малинин выиграл все турниры под эгидой Международного союза конькобежцев, в этом сезоне он также не знает поражений. Он вошел в историю фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший четверной аксель в короткой программе, и фигурист, исполнивший все четверные прыжки на соревнованиях.

"Прокаты Ильи Малинина никогда не оставляют меня без впечатления. Все-таки он сейчас вообще, мне кажется, недосягаем. Получает просто космические баллы, выполняет чисто программы. По сравнению со всеми другими он явный лидер", - считает Гуменник.

На вопрос Транькова, значит ли это, что на Олимпиаде 2026 года борьба будет вестись только за вторые-третьи места, а золото гарантированно уйдет США, Гуменник ответил: "Нет. Мне кажется, в спорте так нельзя делать, потому что все очень непредсказуемо. И мне кажется, лучше всех это понимает Илья Малинин, потому что, когда ты такой лидер, возможно, даже еще более сложно психологически сохранить это лидерство. На тебя большее давление, потому что все ждут какую-то ошибку, которая может позволить тебя обыграть. Поэтому нужно быть всегда готовым ко всему".

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.