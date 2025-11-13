КДК оштрафовал "Спартак" за отсутствие Станковича на пресс-конференции

Клуб заплатит 20 тыс. рублей

Деян Станкович © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 20 тыс. рублей за отсутствие серба Деяна Станковича на пресс-конференции после матча 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 9 ноября в Грозном и завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Как сообщила пресс-служба красно-белых, Станкович не пришел на пресс-конференцию, так как сорвал голос. 11 ноября "Спартак" объявил об отставке специалиста с поста главного тренера.

"Вместо Станковича в пресс-конференции участвовал тренер Ненад Сакич, - сказал Григорьянц. - Штраф "Спартаку" - 20 тыс. рублей".