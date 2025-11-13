Главного тренера "Оренбурга" Ахметзянова отстранили на два матча РПЛ

Тренер был удален в матче против "Локомотива"

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова на два матча Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

9 ноября "Оренбург" на выезде уступил московскому "Локомотиву" (0:1) в матче 15-го тура РПЛ, Ахметзянов был удален в добавленное ко второму тайму время.

"Оренбург" подавал заявление об отмене красной карточки, - сказал Григорьянц. - КДК карточку не отменил. Рассматривали дополнительные санкции. Совершал подстрекательные действия в провокационной манере к игроку "Локомотива" Николаю Комличенко. Решение - дисквалифицировать на два матча премьер-лиги".

Ахметзянов возглавил "Оренбург" 10 октября. Матч с "Локомотивом" стал для него четвертым во главе команды в РПЛ.