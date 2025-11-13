Костылева рассказала, что шоу помогают ей стабильнее выступать на турнирах

Она выиграла юниорский этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве

Редакция сайта ТАСС

Елена Костылева © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Выступления в шоу помогают фигуристке Елене Костылевой стабильнее исполнять прокаты на соревнованиях. Об этом она рассказала журналистам на юниорском этапе Гран-при России в Москве.

Костылева стала победительницей этапа, набрав 215,56 балла.

"Настраивалась, как обычно, на короткую. Но аксель у меня идет сложнее в короткой, потому что чувствуется ответственность. В произвольной программе мне психологически легче его исполнять. В короткой я стала четвертой, разрыв - 4-5 баллов. Понимала, что при чистом прокате могу быть второй-первой. Стала первой, я очень рада, собралась на произвольную. На тренировках я нормально катаю, поэтому мне нечего было бояться. Как сейчас дела со здоровьем? Маленькие травмы есть, но это не мешает подготовке к соревнованиям. Понимаю, что у всех что-то всегда болит, это все входит в тренировочный процесс. Где-то что-то можно убрать, чтобы не усугубить", - сказала Костылева.

"Я была готова и к этапу в Красноярске, но мы приняли решение еще побольше подготовиться, чтобы выдать результат лучше и стабильнее на последних двух этапах. Сложно ли будет выступать на двух этапах подряд? Думаю, что нет. Что сказал Евгений Викторович [Плющенко]? Евгений Викторович доволен, успел меня поздравить много раз, сказал, что надо работать над вращениями. Но там были проблемы с подготовкой из-за травмы, которая была летом. По прыжкам сказал, что молодец, что сейчас был хороший аксель, а в короткой подвалила, прыгнула не свой аксель. Я могла там тройной прыжок цеплять, но в моменте об этом не подумала", - добавила фигуристка.

Костылева рассказала, что выступление на шоу помогает ей приобретать стабильность на соревнованиях.

"Насколько помогает участие в шоу между стартами? Мне это только помогает, люди смотрят, кричат. Помогает привыкать к этой атмосфере. На шоу свет всегда выключен или освещение разного цвета, на самом деле тяжело прыгать в такой обстановке. Я еще прыгаю иногда с распущенными волосами, мне это придает стабильность, - отметила Костылева. - На соревнованиях намного легче прыгать после шоу. К этим стартам у меня подготовка намного меньше, чем в прошлом сезоне, мне это не требуется, я выросла. Мне не нужно кататься очень много, чтобы катать программу чисто. У меня была небольшая травма бедра, после шоу я два дня отдыхала. Этот отдых мне только помог, чтобы не устать после шоу. Это морально очень тяжело. На шоу мы очень много находимся в коньках - и на репетициях, и на самом шоу. Это морально выматывает, но мне это очень нравится".