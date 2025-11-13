США бесплатно предоставят ФИФА Центр Кеннеди для проведения жеребьевки ЧМ

Жеребьевка состоится 5 декабря в Вашингтоне

Центр Кеннеди © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не будет платить за проведение жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Жеребьевка состоится 5 декабря. Газета выяснила, что ФИФА не будет платить арендную плату за использование почти всех помещений центра, которые она намерена зарезервировать почти на три недели. Именно столько необходимо футбольной федерации, чтобы подготовиться к проведению жеребьевки, указала WP. Газета отметила, что суточная аренда только одного концертного зала в этом центре составляет $39 тыс.

Источник издания также сообщил, что с 24 ноября по 12 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди будут отменены все запланированные выступления Национального симфонического оркестра.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.