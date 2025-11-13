Фигуристка Стрельцова недовольна выступлением на юниорском Гран-при

Спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при среди юниоров в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Виктория Стрельцова недовольна своим выступлением на юниорском этапе Гран-при России в Москве, несмотря на попадание в тройку лучших. Об этом она рассказала журналистам.

Стрельцова стала второй, набрав 191,08 балла.

"Я недовольна вообще. Но хотя бы осталась на пьедестале - уже хорошо. Почему не все получилось в произвольной? Больше [вопрос] в подготовке, наверное. Нужно лучше готовиться, - отметила Стрельцова. - К прошлому этапу лучше была готова, чище катала. В этот раз я еще упала больно в самом начале. Но хотя бы что-то сделала. Почему подготовка сложнее была? После этапа на катке или в самолете я заболела и дома почти неделю сидела. Сложнее ли в юниорах? Сложнее морально, хотя почти ничего не изменилось, но тяжелее, другой уровень. Сейчас начала привыкать".