Смагин: российские шахматисты уверенно вышли в пятый круг Кубка мира

Барьер четвертого раунда преодолели Алексей Гребнев, Андрей Есипенко и Даниил Дубов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россияне Алексей Гребнев, Андрей Есипенко и Даниил Дубов показали уверенную игру на тай-брейке четвертого раунда Кубка мира по шахматам и заслуженно вышли в следующую стадию турнира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

В четвертом круге Гребнев победил француза Максима Вашье-Лаграва, Есипенко - немца Винсента Каймера, Дубов - представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху. Все противостояния завершились на тай-брейке.

"Эта стадия была очень важна для нас, так как те, кто выходит в пятый круг, дальше рассматриваются как реальные кандидаты на призовую тройку. Наши шахматисты достаточно уверенно дошли до тай-брейка и там показали не менее уверенные победы. В классике только у Дубова были неплохие шансы выиграть партию, но ничего страшного не случилось от того, что игра свелась вничью. В быстрых шахматах он выглядел очень убедительно", - сказал Смагин.

"У Есипенко были очень сложные партии с Кеймером, но на тай-брейке он выглядел очень солидно. Кеймер то ли подустал, то ли не ожидал такой сильной игры в рапид от Есипенко. Очень интересный матч был у Гребнева, он ничего не дал сделать Вашье-Лаграву в классике, а на тай-брейке выиграл эндшпиль белыми и спокойно свел вничью игру черными, хотя француз считается мастером тай-брейков", - добавил собеседник агентства.

Кубок мира завершится 26 ноября. Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен, он не принимает участия в нынешнем розыгрыше соревнования.